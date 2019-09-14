Kapalı Maraş açıklaması “birleştirdi”…

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CNN Türk’e yaptığı, Kapalı Maraş’ın açılması için hazırlık yapıldığı açıklaması; Rum siyasi partilerini birleştirdi. DİSİ ve AKEL “tek yol Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması” derken; EDEK Türkiye’ye ekonomik ve diğer yaptırımlar uygulanması talebinde ısrar ediyor.

Fileleftheros “Mevlüt Partileri Birleştirdi… Türk Planlamalarını Kınama ve Maraş’ın Açılmasını Engellemek İçin Hareketlilik” başlıklı haberinde siyasi partiler tarafından yapılan açıklamaları aktardı.

Gazeteye göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndermesini “çok olumlu gelişme” diye niteleyen DİSİ, “çıkan mesaj nettir: çıkmazın kaldırılmasını ve Türkiye’nin, Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan, kapalı kentin açılması ile ilgili yeni emrivakiler yaratmayı durduracağını dilediğimiz bu yolda sebatla devam etmeliyiz” dedi.

Parti Sözcüsü Dimitris Dimitriu imzasını taşıyan açıklamada “Türkiye tarafından yeni emrivakiler yaratılma çabası ve meydan okuma mantığı ile Sayın Lute’un işaret ettiği açılan perspektiflerin başarılı olması zor” ifadesi kullanıldı.

AKEL, müzakereleri yeniden başlatma çabalarına odaklanılması ve bu çabaların yoğunlaştırılması gereğine dikkat çektiği açıklamasında, “Maraş’ın iskâna açılmasının, uluslararası hukukun ve BM kararlarının, Kıbrıs ve halkı aleyhine ihlal edilmesi demek olacağı” görüşünü ortaya koydu. Parti Sözcüsü Stefanos Stefanu imzasını taşıyan açıklamada, “AKEL açısından Çavuşoğlu’nun çabası Kıbrıs özlü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının altını oymak demektir. Türkiye ve sahte devletin yapmakla tehdit ettikleri Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesini de dinamitleyecek” iddiasına yer verildi.

AKEL TEPKİ YÖNTEMLERİ DE ÖNERDİ

AKEL, Rum Yönetiminin Türkiye’nin Maraş’la ilgili “yeni ciddi emrivakilerini” engellemek için somut tepki yöntemleri ileri götürmesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin aldığı çok yönlü inisiyatiflerin desteklenmesi ve “yıllardan beridir Maraş’la ilgili BM kararlarının uygulanması yönünde çalışan ve Türkiye’nin yeni-sömürgeci politikasına tepki gösteren” Kıbrıslı Türkler ile ortak eylemlerin güçlendirilmesini istedi.

AKEL yapılması gereken en önemli şeyin ise müzakereleri yeniden başlatma çabalarına odaklanmaları ve bu çabaları yoğunlaştırmaları olduğuna işaret ederek, “ancak işgale son verecek, ülkeyi ve halkı yeniden birleşecek bir çözüm ile sürekli barış ve güvenlik sağlanabilir” iddiasında bulundu.

EDEK ise, Rum Yönetiminden “en azından bu defa, yaptıklarının cevapsız kalmayacağını açıkça anlamaları” için Türkiye’ye ve KKTC’ye siyasi ve ekonomik karşı önleler almasını istedi, şunları öne sürdü: “cevapsız kaldığı sürece işgal rejiminin meydan okuyan eylemleri durmayacak, aksine mantıksız ve meydan okuyan eylemleri artacak. Bunun paralelinde hükümet, 1979 Denktaş-Kiprianu Antlaşması’nı ve Maraş’ın öncelikle yasal sakinlerine verilmesi gerektiğini kat’i şekilde ifade eden BM’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını değerlendirmek zorundadır.”

DİSİ TÜRKİYE’Yİ ABD’YE ŞİKAYET ETTİ

Aynı gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith G. Garber’in dün DİSİ’yi ziyaret ederek Parti Başkanı Averof Nefitu ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Maraş’taki faaliyetlerini görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede hazır bulunan DİSİ Uluslararası İlişkiler Sekreteri Aleksandros Sinkas, basına şu açıklamayı yaptı: “ABD gerek BM Güvenlik Konseyi’nde gerek enerji de dahil diğer birçok konuda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önemli ortaklarından biridir. Bu ilişkinin ortak değerler ve çıkarlara dayalı şekilde güçlenmesi çıkarımızadır. Büyükelçiye Kıbrıs MEB’indeki Türk yayılmacılığını ve Maraş’la ilgili yasadışı eylemlerini şikayet ettik. Bu eylemler kabul edilemezdir ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde özlü sorunlar yaratır. Son olarak diyaloğa derhal başlamaya hazır olduğumuzu ve Kıbrıs hükümetinin hareketlerine desteğimizi dile getirdik.”

İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ “MARAŞ’LA İLGİLİ BM KARARLARINA TAM DESTEK VERİYORUZ”

Yine Fileleftheros İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsü’nün, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun CNN Türk’e açıklamasına yorum isteyen Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Sözcü, “Birleşik Krallık, Maraş’ın herhangi bir bölümünün, sakinleri dışında kişilerle iskân edilmesi çabalarının kabul edilemez olduğuna netlik kazandıran BM kararlarına tam destek veriyor. Maraş’ın akıbeti, Birleşik Krallığın tam destek verdiği BM Güvenlik Konseyi kararlarının (550 ve 789) konusudur” dedi.

MARAŞ’LA İLGİLİ RUM MECLİS KARARI HAZIRLIĞI

Politis DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Rum Meclisine Maraş’la ilgili karar taslağı sunduğunu, meclisin bu konuyu ele alacağını haber verdi.

Gazeteye göre Neotifu Rum siyasi partilerini ve milletvekillerini, bir sonraki meclis toplantısında (15 gün içerisinde olacağı kaydedildi) oybirliği ile geçirilmesi ve kapalı Maraş’ın açılmasını kınayan bir Rum Meclis kararı olması maksadıyla, Maraş ile ilgili karar taslağını okumaya ve olası değişiklik önerilerini sunmaya çağırdı.

DİSİ tarafından sunulan karar taslağında, kapalı Maraş’ın, ileri sürülen “işgal şartları” altında, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları hilafına, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm maksatlı müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını mayınlama çabasıyla açılmasının kınanması öneriliyor.