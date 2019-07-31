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Kapalı Maraş Türk yönetiminde açılacak!

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Başbakan Ersin Tatar: 9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var.
Kapalı Maraş Türk yönetiminde açılacak!

Ersin Tatar, Kapalı Maraş için, "Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz" dedi.

 Ersin Tatar, CNN Türk'te Sultan Arınır'ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ KRİZİ

"Türkiye'nin kararlı adımı çok önemli. Kıbrıs Türkleri haklarını yedirtmeyecek. Çatışma kültürüne karşı dik durmalıyız. Bölgede büyük bir zenginlik olduğu belli. Rumların söylemlerine hayret ediyorum. Rumların söylemleri hukuk dışı.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var.

Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz.

KAPALI MARAŞ

Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi  için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak." 

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