  • BIST 1.395,960
  • Altın 502,42
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti

» »
Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti
Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gazimağusa’da bulunan kapalı Maraş’ta geçen hafta sonu rekor sayıda ziyaretçi sayısına ulaşılarak, 4 Ekim Pazar günü 2 bin ziyaretçinin kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği bildirildi.

maras-(2).jpg

Gazimağusa Belediyesi’nden (GMB) verilen bilgiye göre, hem çevre düzenleme çalışmalarıyla, hem de bisiklet kiralama ve büfe hizmetiyle Maraş ziyaretçilerine hizmet verdiği bölgede büyük hareketlilikler yaşanıyor.

maras-(3).jpg

Bölgeyi ziyaret edenlere bisiklet kiralama ve büfe hizmetlerinin yanı sıra, 2 farklı plajda denize girme imkânı da sunularak, denizden faydalanmaları sağlanıyor.

Pazar günü kayıtlara geçen 2 bin ziyaretçinin çoğunun yabancı turistlerin olması da dikkat çekti.

maras-(4).jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti07 Ekim 2021 Perşembe 17:17
  • TC Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ekibi, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını Ziyaret Etti07 Ekim 2021 Perşembe 17:14
  • Arıklı: Umarım TPIC bizi mahkemeye vermez07 Ekim 2021 Perşembe 16:43
  • Bakan Evren, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı07 Ekim 2021 Perşembe 16:04
  • Zeytin Festivali, 8 Ekim Cuma günü başlıyor07 Ekim 2021 Perşembe 15:48
  • Kapalı Maraş'ta Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti07 Ekim 2021 Perşembe 15:47
  • Özçınar bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği’ni  ziyaret etti07 Ekim 2021 Perşembe 15:46
  • Rekor: Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti07 Ekim 2021 Perşembe 15:37
  • Arıklı:  KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz07 Ekim 2021 Perşembe 15:34
  • Çavuşoğlu'ndan Arıklı'ya peşkeş suçlaması: O kazıkları söküp atacağım07 Ekim 2021 Perşembe 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti