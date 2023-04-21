Kapalı Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısı bir milyona ulaştı

8 Ekim 2020 tarihinde kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesine ziyaretçi akını devam ediyor. Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı bir milyona ulaştı. Bir milyonuncu ziyaretçiler Gazimağusalı Fevzi-Özlem Bingöl oldu.

Aileyi kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’a açıldığı günden bu yana çok büyük bir ilginin var olduğunu ve her gün için 2 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bunun hem ülkeye hem de Gazimağusa’ya turizm ve ekonomi açısından çok büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Tatar “Maraş’ta bundan sonra da yeni kamu alanlarının açılması temennimizdir” dedi.

8 Ekim 2020 tarihinde kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı bir milyona ulaştı. Maraş’ı ziyaret eden bir milyonuncu şanslı aile ise, Gazimağusa sakinlerinden Bingöl ailesi oldu.

Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının bir milyona ulaşması nedeniyle düzenlenen seramoniye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda halk katıldı.

Bingöl ailesi bir çok kez Maraş’ı ziyaret ettiklerini ancak bugün böylesi bir rastlantı yaşamaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da burada bir konuşma yaptı.

Tatar, Maraş’a açıldığı günden bu yana çok büyük bir ilginin var olduğunu ve her gün için 2 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bunun hem ülkeye hem de Gazimağusa’ya turizm ve ekonomi açısından çok büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Açılımın çok olumlu tarafları olduğunun altını çizen Tatar, kendilerinin de bu kararın altına imza atmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti ve karara destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın açılımında büyük emekleri olan dönemin Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve aynı destekleri sürdüren şimdiki belediye başkanı Süleyman Uluçay’a da teşekkürlerini iletti ve “bundan sonra da yeni kamu alanlarının açılması temennimizdir” dedi.

Tatar, Kapalı Maraş’ın kent için çok büyük bir değer taşıdığını, açık olan Maraş’ın da sosyal konut yapılması projesiyle gündemde olduğunu dolayısıyla bölgeye giderek ilginin arttığını yineledi ve bölgenin ülkenin parlayan bir yıldızı olacağına inanç belirtti. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Bingöl ailesine bir milyonuncu ziyaretçi belgesi takdim etti.

Maraş’ı ziyaret eden vatandaşlar da muhabirine, Maraş’tan çok etkilendiklerini belirterek herkesin Maraş’ı ziyaret etmesi dileğinde bulundular.