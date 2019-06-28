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Kapalı Maraş'ın eski sakinleri Rum Başkanlık sarayı önünde eylem yapıyor (VİDEO CANLI)

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Kapalı Maraş'ın eski sakinleri Rum Başkanlık sarayı önünde eylem yapıyor (VİDEO CANLI)
Kapalı Maraş'ın eski sakinleri Rum Başkanlık sarayı önünde eylem yapıyor (VİDEO CANLI)

Kapalı Maraş'ın eski sakinleri Rum Başkanlık sarayı önünde eylem yapıyor (VİDEO CANLI)

 

 

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