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Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.
Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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