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Kapalı Maraş’ın Sahil Şeridinin Açılması Rum Basınında

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 Kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridinin ziyaret açılması Rum gazetelerinin bugünkü yayınlarında geniş yer buldu.
Kapalı Maraş’ın Sahil Şeridinin Açılması Rum Basınında

Alithia gazetesi, “Maraş Konusunda Sarsıntı – Maraş: Issızlık Üzüntüsü – Derinya: Haksızlık İçin Öfke – Sana Bu Kötülüğü Kim Yaptı? – Derinya Barikatında Maraş İçin Üzüntü ve Öfke – Anastasiadis: Yeni Türk Kışkırtması Bizim Müzakerelere Gitmemizi Engelleyemeyecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından konuya ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Gazete, Gazimağusa’dan kapalı bölge Maraş’a giden yolda bulunan barikatın dün saat 12.00’de açıldığı ve barikat önünde bekleyen, kimisi Türk bayrağına sarılmış kimisi hem Türk hem de KKTC bayrağı taşıyan onlarca kişinin, 46 yıldır kapalı bulunan Maraş’ın içerisinden geçerek, halka açılmış sahile doğru yürüdüklerini yazdı.

“Türkiye ve Kıbrıs’taki destekçilerinin Maraş’ın yerleşime açılması ve istismarında adım adım ilerlemekte olduklarını” iddia eden gazete, sahil şeridinin açılması sırasında yaşananlar ve konu hakkında KKTC ve Türkiye’de yapılan açıklamalara da geniş yer verdi.

ANASTASİADİS: “YENİ TÜRK KIŞKIRTMASI MÜZAKERELERE GİTMEMİZE ENGEL OLAMAYACAK”

Gazete bir diğer haberinde, Maraş’ın sahil şeridinin açılması konusunda dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklamada bulunduğunu, Maraş kökenli Rumların ise Derinya barikatında bir protesto gösterisi yaptıklarını aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün yaptığı yazılı açıklamada, Maraş’ın sahil şeridinin açılmasının BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak seyirci kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye ve KKTC’nin bu eyleminin uluslararası topluma hali hazırda şikayet edildiğini ve girişimlerin sürdüğünü ifade eden Anastasiadis, Türkiye’yi Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine uymaya çağırdı.

Haberde, Anastasiadis’in daha sonra Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e açıklamada bulunduğu ve “Türkiye’nin yeni kışkırtmasının, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere katılmasını engelleyemeyeceğini” söylediği belirtildi.

Anastasiadis, “Türkiye’nin yeni kışkırtmasının geri çekilmesi, müzakereler için bir ön koşul teşkil etmemektedir” şeklinde konuştu.

SAKELLAROPULOS ANASTASİADİS’İ ARAYARAK BİLGİ ALDI, DESTEK BELİRTTİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulos’un dün akşam Anastasiadis’i telefonla arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığı ve desteğini dile getirdiği de haberde yer aldı.

DERİNYA BARİKATINDA GÖSTERİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Maraş kökenli Rumların dün Derinya Barikatı’nda gerçekleştirdikleri protesto gösterisine geniş yer verdi.

Sözde “Mağusa Belediye Başkanı” Simos Yoannu gösteride yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamaması durumunda Maraş’ın kaybedileceği uyarısında bulundu.

Yoannu, “Kapalı bölgeyi kaybetmekle, Morfu (Güzelyurt) ve Kıbrıs Rum idaresi altına iade edilecek birçok bölgeyi de kaybetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yoannu ayrıca, Türkiye’nin Maraş’ın sahil şeridini açarak “işgal bölgelerindeki seçimlerde desteklediği adayın kazanmasını hedeflediği” iddiasında da bulundu.

Gazete, gösteride Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genele Sekreteri Andros Kiprianu, bazı milletvekillerinin de hazır bulunduklarını belirtti.

Rum sözcü Kusios gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, “Anastasiadis’in konuyu Avrupa Konseyi toplantısında gündeme getireceğini” belirterek “AB ortaklarının artık Erdoğan’ın sadece ricayla akıllanmayacağını anlaması gerektiğini” ifade etti.

DİSİ Başkanı Averof  Neofitu ise açıklamasında, “vatanımızın yarısını kaybetmemek için birlik olmalıyız” mesajını dile getirerek, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmeye hazır olunduğu mesajının sürekli duyurulması gerektiğini işaret etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Türkiye’nin BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda şikayet edilmesi, buna paralel olarak ise Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu ortaya koyması gerektiği mesajını verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis; “Maraş’a Hırsız Gibi Girdi – Tatar Kapalı Kente Giden Yolu 46 Yıl Aradan Sonra Dün Açtı – Maraş BM Güvenlik Konseyi Önünde – Maraş’da Seçim Öncesi Sirki – ‘Maraş’ı Bize Geri Verin’”.

Haravgi; “Maraş’ın Kaybedilmemesi İçin Hareket – Maraş Konusunda Başka Kararlar Da Gelecek – Çavuşoğlu Dünya Güvenlik Forumu’nda Tehditler Savurdu”.

Fileleftheros; “Üçüncü Atilla Maraş’ta – Türk Bayrakları ve Kutlamalarla Maraş’a Girdiler – Emlakçılar Da Oradaydı – Güvenlik Konseyi’nde Başkanlık Açıklaması İçin Mücadele – Düşmanlar Maraş’a Yeniden Girdiler – Maraşlılar Hayal Kırıklığı İçerisinde – UNFICYP Gelişmeleri Yakından İzliyor”.

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