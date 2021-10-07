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Kapalı Maraş'ta Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti

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Kademeli açılma sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte yüzde 3,5’lik kısmı askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirilen Kapalı Maraş’ın ziyarete açık kısmını, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi ziyaret etti.
Kapalı Maraş'ta Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan KKTC sınırları içindeki Maraş’ın, Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti…

Yarın, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasının yıl dönümü…

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen müzakerelerde zaman zaman gündem konusu olan Maraş’ta, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerin bölgeye girişi, 8 Ekim 2020’de başlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım 2020’de KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde adaya yaptığı ziyarette Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

BİR YILDA YAKLAŞIK 240 BİN ZİYARETÇİ

Kademeli açılma sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte yüzde 3,5’lik kısmı askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirilen Kapalı Maraş’ın ziyarete açık kısmını, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi ziyaret etti.

KKTC vatandaşlarının yanı sıra turistler tarafından da ziyaret edilebilen Kapalı Maraş’ta açıldıktan yaklaşık bir ay sonra ziyaretçilerin bisiklet turu yapmasına olanak sağlandı. Bisiklet kiralama noktası ve büfeler hizmete sunuldu.

Ziyaretçilerin denize girmesine de imkan verilen halka açık bölümde, yaz sezonunda iki plaj halkın kullanımına açıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.

Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Kapalı Maraş’taki tarihi açılışı KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda basın mensubu takip etmiş ve canlı yayınlar gerçekleştirilmişti.

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