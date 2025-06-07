Kapalı Maraş'ta Rumların Deniz Bayramı kutlamalarına KKTC izin vermedi!

Sözde Mağusa Belediyesi, KKTC makamlarının Kataklysmos (Deniz Bayramı) kutlamalarına izin vermeme kararına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, alınan karar nedeniyle “üzüntü” duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu yılki Kataklysmos kutlamaları, Mağusa’da gerçekleştirilemeyecek. Halkın ortak çabalarına, Famagusta sakinlerinden bazı grupların ve bizim belediye olarak elimizden gelen desteği sunmamıza rağmen kutlamalar yapılamayacak,” denildi.

Sözde belediyeden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Kentimizde var olmaya devam edeceğiz, dönüşün, özgürlüğün ve barışın yolunu açmak için. Hem Famagusta hem de tüm Kıbrıs için.”

Kataklysmos, Kıbrıs Rum kesiminde denizle ilgili geleneksel bayramlardan biri olarak bilinirken, KKTC makamları ise söz konusu etkinliğin siyasi arka planına dikkat çekerek bu tür faaliyetlere izin vermemektedir.