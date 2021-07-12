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Kapalı Maraş'ta yüzme yarışması düzenleniyor

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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu,  Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu düzenliyor.
Kapalı Maraş'ta yüzme yarışması düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu,  Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu düzenliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maraş’ta düzenlenecek bu aktivitenin tarihi öneme haiz olduğunu söyleyerek;”Biz Maraş’ı özel mülkiyetin dışında tüm kamu mallarını ve plajlarını kullanıma açacağız. Maraş’ta ki Kamu mallarında yani parklarında, yollarında, sahillerinde, okullarında, mescid ve diğer ibadethanelerinde Türklerin de söz ve kullanım  hakkı  var. İşte bu Maraton bu hakkımızı kullanma açısından önemli. Bu güzel etkinliğe Maraşın eski sakini Rumları da davet ediyoruz. Buyursunlar. Spor dostluğun ve kardeşliğin öne çıktığı insani bir eylemdir…” dedi

Müsabaka Maraş’ta 18 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00’da düzenlenecek.

15 yaş ve Büyük  Kadın- Erkek 3000 m

14 yaş ve Küçük  Kız- Erkek  1500 m müsabakalarının yapılacağı maratona

60 sporcu katılabilecek.

Maraton için  son başvuru tarihi ;  15 Temmuz 2021…

Başvurular;  kktcssf@gmail.com adresinden ve  0533 868 80 30 numaralı telefondan yapılabilecek.

 

Maratona katılacak olanlarla ilgili genel kurallar ise şöyle;

 

  1. Müsabakaya 2021 yılı yüzme lisansı vize olan sporcular girebilir.
  2. 14 yaş ve küçükler isterlerse başvuru yaparken belirtmek kaydı ile bir üst yaş grubunda müsabakaya katılabilirler.
  3. Müsabaka yaş kategorileri

14 YAŞ ve KÜÇÜKLER KIZ/ERKEK

15-24 YAŞLARI ARASI KADIN/ERKEK

25-34 YAŞLARI ARASI KADIN/ERKEK

35-44 YAŞLARI ARASI KADIN ERKEK

45+ YAŞ KADIN ERKEK GENEL KLASMAN KADIN ERKEK

  1. Müsabakaya başvuracak sporcular başvuru adresine ad soyad/doğum tarihi ve cinsiyet belirterek başvuru yapabilirler. Katılımcı sayısı dolduğu zaman kayıtlar kapanacaktır.

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

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