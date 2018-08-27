Kapalı Maraş'taki Babutsalarla ilgili Tarım bakanlığı'ndan açıklama

Afrika Gazetesine manşet olan “ Kapalı Maraş'ta hastalıklı babutsa” ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Açıklamada, “ Gazimağusa genelinde ve özellikle Mağusa Maraş Bölgesi’nde başlatılan Babutsa koşnili ile mücadele çerçevesinde geçtiğimiz aylarda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerek personel gerekse araç- gereç takviyesi katkısıyla başta Kapalı Maraş olmak üzere, Gazimağusa genelinde 1’inci ve 2’inci etap ilaçlama yapılmıştır. İlaçlama projesi için Tarım Dairesi ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliği ile görevlendirilen Yüksek Ziraat Mühendisi koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Tarım Dairesi Müdürlüğü, kaktüs koşnili ile mücadelede kullanılacak olan ilaçları temin etmiştir. 25 Haziran 2018’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Gazimağusa Belediyesi personeline ilaçlama yöntemi ile tarım ilaçlarının güvenli kullanımı hususunda bilgilendirme yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı...

Açıklamada “ Gazimağusa genelinde ve Mağusa Maraş Bölgesi’nde kısa bir süre içerisinde 1’inci etap ilaçlama 25 Haziran 2018’de Kapalı Maraş bölgesinde ve 2’inci etap ilaçlama ise Ağustos ayında başlamış ve devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, bu konuda bakanlığın herhangi bir girişimde bulunamadığı ileri sürülmüştü. Oysa bakanlığımız tarafından gerekli mücadele önceden başlatılmış ve basınla da paylaşılmıştı. Ayrıca Babutsa yetiştiriciliği yapılan bölgelerden bu zararlının varlığına ilişkin veriler toplanmakta ve bu hususta gereken değerlendirmeler yapılmaktadır. Mücadele sırasında, Dışişleri Bakanlığı ile görüşülmüş ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri de bilgilendirilmiştir” diye de eklendi...