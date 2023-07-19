Kapalı Maraş’taki bazı oteller için rezervasyon açıldığına dair haberler Rum basınının gündeminde

Kapalı Maraş’taki 4 otelin bir iş adamı tarafından satın alınması ve bu otellere 2025 yılı itibarıyla misafir kabul edileceğinin açıklanmasına dair haberler, bugünkü Rum basınının gündeminde yer aldı.

Kapalı Maraş’taki 4 otelin bir iş adamı tarafından satın alınması ve bu otellere 2025 yılı itibarıyla misafir kabul edileceğinin açıklanmasına dair haberler, bugünkü Rum basınının gündeminde yer aldı.

Alithia gazetesi “Maraş’ta Oldubittiler Yaratıyorlar… Kapalı Bölge Otellerinde Rezervasyonlar Açıldı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Yeni Bakış gazetesinde dün çıkan haberi iktibas ederek, Nisan ayında Kapalı Maraş’tan 3 otel satın aldığını açıklayan bir iş adamının, dördüncü oteli de satın aldığını ve 2025 yılından itibaren bu oteller için rezervasyon yapılabileceğini yazdı.

Gazete, söz konusu iş adamının açıklamalarına da yer vererek, satın alınan otellerin özelliklerini detaylı şekilde aktardı.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun, konuyla ilgili Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklama yaptığını kaydeden gazete, Yoannu’nun, iş adamının açıklamalarını “tatsız gelişmeler” olarak nitelendirdiğini ve Maraş’ta dördüncü otelin satın alınmasının teyit edilip edilmediğini bilmediklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Yoannu, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın ve bunca yıldır müzakerelerin yapılmayışının kendilerinin aleyhine olduğunu kaydederek, zaman geçtikçe Maraş meselesinin ve genel olarak Kıbrıs sorunundaki durumun daha trajik hale geldiğini belirtti.

Yoannu, Hükümetin ve partilerin bu duruma hemen tepki göstermesi ve özellikle de Hükümetin, çabalarını AB ile ABD nezdinde yoğunlaştırarak, Türkiye’ye müzakerelere başlamasına yönelik baskı yapılmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Habere göre Yoannu, şayet müzakereler olmazsa ve “tünelin ucunda ışık görülmezse”, bu satışların devam edeceğini ve 2-3 yıl içinde Maraş otellerinin açılacağını ifade etti.

Yoannu ayrıca, söz konusu oteller için web sayfası üzerinden rezervasyonların yapılabildiğini ve sonuçlarının trajik olacağını kaydetti.

Bu konudaki sorumluluğun yalnızca Maraş’taki mallarını satanlara değil, başkalarına da ait olduğuna işaret eden Yoannu, bu sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.