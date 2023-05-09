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Kapalı Maraş’taki mal sahipleri komite kuruyor

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Kapalı Maraş’ta mülkleri bulunan bazı otel sahipleri, bireysel başvuruların artması üzerine bir komite kurdu.
Kapalı Maraş’taki mal sahipleri komite kuruyor

1974’ten önce Kapalı Maraş’ta mülkleri bulunan bazı otel sahipleri, Rum Otelciler Birliği bünyesinde 7 mülk sahibi komite kuruyor. Komitenin, avukatlığını ise Achilleas Dimitriadis yapıyor.

Kathimeri’nin haberine göre, son günlerde bazı mülk sahiplerine yapılan bireysel satış girişimi sonrası oluşturulan komite, soruna toplu bir yaklaşım için çalışmalar yapacak.

Rum Otelciler Birliği Başkanı Haris Loizidis, bireysel başvuru konusunda duydukları endişeyi dile getirdi ve “Maalesef, aracılar veya başkaları, mal sahiplerine yaklaşıp mülklerini satın almayı teklif eden çeşitli kişiler var. Şu anda konuyu ileri götürmüyorlar ancak soruna toplu yaklaşım da istiyorlar. Bu, Kıbrıs devletinin gelecekteki gidişatını da etkileyen çok ciddi bir meseledir" dedi.

“MARAŞ’TA SATIŞA İZİN YOKSA, DEVLET TAZMİNATIMIZI ÖDESİN“

Rum Otelciler Birliği Başkanı Loizidis, Maraş’taki mülk sahipleri için “50 yıldır mallarını kaybeden bu insanlar için bir tazminat veya telafi edici önlem gerekli” diyerek Rum Hükümeti’ne mesaj gönderdi.

Maraş’taki Esperia Tower sahibi Panagiotis Constantinou da “Devletin sorumlulukları var. 50 yıl geçti ve bunca yıldır soruna ve kaybedilen mülkümüze kimse teşvik ve destek vermedi” dedi.

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