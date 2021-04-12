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Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi

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3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise yasal emirlere uymayarak açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.
Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 43 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise yasal emirlere uymayarak açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.

       Yapılan denetimlerde ayrıca; Gönyeli’de bir apartman dairesinde toplam 31 kişinin eğlence amaçlı olarak toplanarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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