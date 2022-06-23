  • BIST 2.575,27
  • Altın 1025.157
  • Dolar 17.3586
  • Euro 18.2682
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirildi

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.
Kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirildi

Koronavirüs vakalarının geçen haftaya kıyasla yüzde 177 artış göstermesinin ardından “kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı/organizasyonlarda maske kullanılma zorunluluğu” getirildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı.

Bir önceki kararlarda hastane, huzurevi, bakım evleri, cezaevlerinde maske kullanımı bulunmaktaydı. Son kararlarda buna ek olarak kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı/organizasyonlarda maske kullanılması kararlaştırıldı.

Semptom gösteren kişilerin maske takacağı ve antijen testini yaptıracağı belirtilirken, antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacağı, antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişilerinse doktor istemi ile PCR testi yaptırabilecekleri vurgulandı.

Koronavirüs pozitif kişi ile temas eden kişilerin semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecekleri, bu kişilerin semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracakları kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halil Akbıçak:''bugüne kadar yüzde 126 artış meydana geldi''23 Haziran 2022 Perşembe 11:02
  • Kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirildi23 Haziran 2022 Perşembe 11:00
  • Kıbrıs’ın ilk ve tek zennesi Arif Kıvılcımlı hayatını kaybetti23 Haziran 2022 Perşembe 10:56
  • Sanayi Odası’ndan iş aracı olanlara çağrı!23 Haziran 2022 Perşembe 10:42
  • Güngördü:İhtiyaç duyulan malzeme, hizmet ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz23 Haziran 2022 Perşembe 10:29
  • Cahitoğlu: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı23 Haziran 2022 Perşembe 10:27
  • Serhat Akpınar: Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz23 Haziran 2022 Perşembe 10:03
  • Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor!23 Haziran 2022 Perşembe 10:03
  • Mersinlik Bölgesindeki yangın kontrol altında!23 Haziran 2022 Perşembe 09:54
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Gökkuşağı Projesi” Açılışı Gerçekleşti23 Haziran 2022 Perşembe 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti