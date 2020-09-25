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Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! (25 Eylül 2020 Cuma)

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Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, piyasaların son işlem gününde de devam ediyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar geliyor.
Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! (25 Eylül 2020 Cuma)

ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

ATA ALTIN

  • Alış: 3.069,60
  • Satış: 3.090,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.050,00
  • Satış: 3.090,00

GRAM ALTIN

  • Alış: 458,10
  • Satış: 458,19

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.489,90
  • Satış: 1.511,80

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 747,40
  • Satış: 756,90

TAM ALTIN

  • Alış: 2.932,88
  • Satış: 2.992,78

 

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