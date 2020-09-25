Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! (25 Eylül 2020 Cuma)

ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

ATA ALTIN

Alış: 3.069,60

Satış: 3.090,70

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.050,00

Satış: 3.090,00

GRAM ALTIN

Alış: 458,10

Satış: 458,19

YARIM ALTIN

Alış: 1.489,90

Satış: 1.511,80

ÇEYREK ALTIN

Alış: 747,40

Satış: 756,90

TAM ALTIN