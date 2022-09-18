Kapama Saatine Riayetsizlik ve Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak

18.09.2022 tarihinde Girne Bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; üç eğlence mekânının kapama saatlerine riayet etmedikleri, ayrıca söz konusu işletmelerin yetkili makamdan geçerli müzik yayın izinleri olmasına rağmen, bir işletmenin müzik yayın izin saatini aştığı, iki işletmenin ise geçerli müzik izinleri olmasına rağmen ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu işletmeler hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.