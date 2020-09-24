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"Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir"

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Akıncı: Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesinde
"Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir"

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bu sabah Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan başlayarak Arasta’ya kadar çarşı esnafı ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çarşı ziyaretinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çarşının durumu daha önceki gezilerimizde gördüğümüz gibi. Maalesef bir çok dükkan halen kapalı, bir çoğu da müşteri bekliyor. 40 bin kişiye istihdam sağlayan küçük işletmelerimiz de içine düştükleri sıkıntılı süreçten bırakınız en az zararla çıkmayı, açılıma gidildikten sonra daha da kötü duruma gelmiştir.

Bugünkü çarşı ziyaretim sırasında bu sıkıntılı durumu hem esnafımız dile getirdi, hem de kendi gözlerimle bir kez daha gördüm. Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir.

Devlet işsizliğin artması ve insanlarımızın geçim sıkıntısı çekmesi riskini azaltacak önlemleri bir an önce almalıdır. Sosyal dayanışma ve sorumluluk ruhu ile hareket etmeliyiz. Bu konuda Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yaptığı öneriler de dikkate alınmalıdır.”

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