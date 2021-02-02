Kapanma döneminde “Pes” dedirten izin başvuruları
Kişilerin sadece temel ihtiyaçlarını gidermesi için işyerlerinin açık olmasına karar verilmiş ve bunun dışında sokağa çıkmanın yasak olmasına karar verilmişti. Bilindiği üzere bu gibi durumlar dışında sokağa çıkmak için ise İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor.
Ülke genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle, Girne’de 28 Ocak’tan 10 Şubat’a, Lefkoşa’da ise 28 Ocak’tan 03 Şubat’a, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’nin ise 29 Ocak’tan 3 Şubat’a kapanma kararı alınmıştı.
02 Şubat 2021 Salı 18:30
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