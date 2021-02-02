Kişilerin sadece temel ihtiyaçlarını gidermesi için işyerlerinin açık olmasına karar verilmiş ve bunun dışında sokağa çıkmanın yasak olmasına karar verilmişti. Bilindiği üzere bu gibi durumlar dışında sokağa çıkmak için ise İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor.