Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

Kapanma dönemlerinde uzunca bir süre evde kaldıktan sonra yeniden sosyalleşme fikri sizi tedirgin ediyor mu? Tekrar kalabalığa karıştığınızı düşünmek endişe yaratıyor mu? Bazen yüz yüze iletişim kurmayı unuttuğunuzu düşünüyor musunuz?

Eğer bu sorulardan bir ya da birkaçına evet yanıtını veriyorsanız, endişelenmeyin. Çünkü yalnız değilsiniz. Klinik psikolog Dr. Julie Smith'e göre "sorun sizde değil" ve böyle hissetmeniz de çok doğal.

Dr. Smith, "Günlük rutinlerimiz bir süre sonra kendimizi rahat hissettiğimiz alanlara dönüşüyor. Pek aşina olmadığınız bir durumla karşılaştığınızda beyniniz stres tepkisi verir. Bu, beyninizin 'Bu yeni, farklı bir durum, dikkat et' deme şeklidir" diyor.

Ancak Dr. Smith, bazı şeyleri yeniden yapmaya başladığımızda da stres düzeyinin giderek azalmaya başlayacağını söylüyor.

Pandemi nedeniyle kapanma dönemleri bittikten sonra normal hayatın hızlı temposuna yeniden nasıl döneceğinizi düşünüyorsanız, Dr. Smith'in işinize yarayabilecek altı tavsiyesi var: