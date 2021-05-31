  • BIST 1.420
  • Altın 520,422
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,3663
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

» »
Kapanma dönemlerinde uzunca bir süre evde kaldıktan sonra yeniden sosyalleşme fikri sizi tedirgin ediyor mu? Tekrar kalabalığa karıştığınızı düşünmek endişe yaratıyor mu? Bazen yüz yüze iletişim kurmayı unuttuğunuzu düşünüyor musunuz?
Kapanma sonrası yeniden sosyalleşme kaygısını nasıl aşabilirsiniz?

Eğer bu sorulardan bir ya da birkaçına evet yanıtını veriyorsanız, endişelenmeyin. Çünkü yalnız değilsiniz. Klinik psikolog Dr. Julie Smith'e göre "sorun sizde değil" ve böyle hissetmeniz de çok doğal.

Dr. Smith, "Günlük rutinlerimiz bir süre sonra kendimizi rahat hissettiğimiz alanlara dönüşüyor. Pek aşina olmadığınız bir durumla karşılaştığınızda beyniniz stres tepkisi verir. Bu, beyninizin 'Bu yeni, farklı bir durum, dikkat et' deme şeklidir" diyor.

Ancak Dr. Smith, bazı şeyleri yeniden yapmaya başladığımızda da stres düzeyinin giderek azalmaya başlayacağını söylüyor.

Pandemi nedeniyle kapanma dönemleri bittikten sonra normal hayatın hızlı temposuna yeniden nasıl döneceğinizi düşünüyorsanız, Dr. Smith'in işinize yarayabilecek altı tavsiyesi var:

1. Ertelemeyin

Bazı şeyleri yapmaktan kaçındıkça kaygı da artar ve işler uzun vadede daha da kötüleşir.

O zaman hiç beklemeyin!

Ancak içinizde bir endişe taşıyorsanız, o zaman idare edebileceğinizi düşündüğünüz bir sosyal aktiviteyle, ufak adımlarla normal hayata geri dönüşünüzü başlatmanız iyi olur.

Teenage girl and boy talk in a booth at a retro cafe

KAYNAK,GETTY IMAGES

2. Bir işi yapabildiğiniz kadar sık yapın

Bir işi ne kadar sık yaparsanız, o kadar hızlı rahatlarsınız.

Örneğin bir arkadaşınızla kahve içmek için haftada bir buluşuyorsanız, bunu daha sık tekrarlayın.

Close-up of woman against grey brick wall making finger frame sign

KAYNAK,GETTY IMAGES

3. Neye odaklanacağınızı dikkatli seçin

Bizi kaygılandıran şeylere odaklandığımızda endişelerimiz de artar.

Ancak heyecan duyduğumuz ya da özlediğimiz işlere odaklanırsak o zaman kaygı da yerini heyecana bırakır.

Lots of spotlights beam downwards

KAYNAK,GETTY IMAGES

4. 'Spot ışığı etkisini' unutmayın

"Spot ışığı etkisi", endişeli hissettiğimizde ortaya çıkma ihtimali artan bilişsel bir önyargıdır.

Başkalarının bizi olduğundan daha çok incelediğini ve yargıladığını düşünürüz. Oysa birçok insan esasında başkalarından çok, kendine odaklanır.

Two men chat on an escalator

KAYNAK,GETTY IMAGES

5. Güvendiğiniz insanlarla konuşun

Güvendiğiniz insanlarla endişelerinizi paylaşmak için dertleşmek önemlidir.

Birçok insan, sosyal hayatına geri döndüğünde virüs kapma ya da hastalarını kaygısını da yanında taşıyacak.

Yalnız olmadığınızı fark etmek bu durumu yönetmenizi de kolaylaştırır.

Friends talking and dining outside on a warm summers evening

KAYNAK,GETTY IMAGES

6. Sosyalleşmeye yakınlarınızdan başlayın

Sosyalleşmeye önce aile ve arkadaşlarla başlarsanız, beklentileri karşılama konusunda daha rahat ve daha az kaygılı hissedersiniz.

En önemlisi, keyif aldığınız şeyleri hatırlayın ve yeniden yapmaya başlayın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 cildi nasıl etkiliyor?31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:33
  • Hızlı zayıflamanın kolay yolu: Ketojenik diyet31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:03
  • Yiğitcan Hekimoğlu’na ilk doz aşı yapıldı31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:48
  • Uzun süre kulaklık kullananlar dikkat etsin31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:35
  • Kadınlar daha çok depresyona giriyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:59
  • Sağlık Bakanlığı Girne’de yeni bir PCR merkezini hizmete soktu31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:42
  • Moderna, COVID-19’un yeni varyantları için uyarıyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:01
  • İngiltere’den TikTok uyarısı: Öldürücü bir trend31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
  • Corona geçirenlerde basılanmış verem hastalığı aktif hale geliyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:04
  • 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi30 Mayıs 2021 Pazar 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti