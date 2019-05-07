Çeler, “Süpermarketler 1 Mayıs’ta açıktı diye pişman mı? Benzinciler şikayetçi mi? Değil. Kapatan memnun, çalışmayan işçiler memnun. Size ne oldu? Anlayamıyorum…Bazı işletmeler sizi dürttü diye mi bunları söylüyorsunuz? Ben başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

1 Mayıs’ta 157 iş yerini denetlediklerini belirten Çeler, “Bu ayın sonunda çalışanların ödemeleri ve yatırımları kontrol edilecek. Gereği yapılacak. Yasaklayıcı zihniyete gerek yok. Bunu gönüllükle başardık” şeklinde konuştu.

Sırf kendisini ve hükümeti eleştirmek için bu konuda konuşulduğunu ifade eden Çeler, “Ben inanıyorum ki bu yıl açık olan mağazalar da gelecek yıl kapanacak” dedi.

Bakan Çeler, İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü’nün yenilendiğini, başsavcılıktan görüş beklediğini söyledi.

DAÜ konusunda da konuşan Çeler, “Kimsenin hakkının yerde kalmasını istemeyiz. Başsavcılık görüşüne rağmen mahkemeye gidilebileceğini tenzih ettik. Mahkemeye gidildi. Biz de dosyamızı sunduk” dedi.

SANER’DEN BAKANA POPÜLİZM SUÇLAMASI

Yeniden söz alan Ersan Saner, “Ben kimse adına çıkıp burada konuşma yapmam. Ben Sayın Bakana ve Başbakana yasal yetkilerini hatırlattım. Sayın Çeler, popülizm yapıyor. Yasa neyse o uygulanır. Bu Mecliste ‘1 Mayısta işçiler çalışsın’ diyecek bir vekil de bulamazsınız” dedi.