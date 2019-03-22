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Kapatılacak olan Atatürk Havalimanı 2019'un en iyi beşinci havalimanı seçildi

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AKP'nin 6 Nisan'da kapatmaya hazırlandığı İstanbul Atatürk Havalimanı, 2019 yılının en iyi beşinci havalimanı seçildi.
Kapatılacak olan Atatürk Havalimanı 2019'un en iyi beşinci havalimanı seçildi

6 Nisan’da kapatılacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı 2019’un en iyi beşinci havalimanı seçildi.

Airline Haber'in aktardığı bilgiye göre “Report Best Airport” otoriteleri tarafından 80 bin uçak yolcusu arasında yapılan ankette birinci sırayı Singapur’un “Changi” havalimanı aldı.

"Report Best Airport" yılda en az 9 milyon yolcuyu ağırlayan havalimanlarında servis, temizlik , genel görünüm, mağaza zenginliği, yiyecek içecek alanları, bekleme salonları, ulaşılabilirlik ve personel yolcu ilişkilerine 1’den 5’e kadar puan verdiriyor.

6 Nisan’da kapatılacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı dünyada ilk10’a girerek beşinci sırayı aldı.

1- Changi (Singapur),
2 – Brisbane (Avustralya),
3 – Zürih (İsviçre),
4 – Münih Franz Josef Strauss (Almanya),
5- İstanbul Atatürk Havalimanı
6 – Arlanda Stockholm (İsveç),
7 – Heathrow Londra (İngiltere),
8 – Suvarnabhumi Bangok (Tayland),
9 – Fuhlsbüttel Hamburg (Almanya)
10 – Ben Gurion Tel Aviv  (İsrail).

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