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Kapatılan güzellik merkezinden Covid-19 açıklaması

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Lefkoşa’nın bilinen güzellik merkezi Dafne, şüpheli bir vaka sebebiyle salonu kapatılmıştı.
Kapatılan güzellik merkezinden Covid-19 açıklaması

Lefkoşa’nın bilinen güzellik merkezi Dafne, şüpheli bir vaka sebebiyle salonu kapatılmıştı.  Dafne Güzellik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, çalışanlara yapılan test sonuçlarının negatif olduğu ancak tedbir amaçlı karantina sürecinin devam edeceği bildirildi.

Açıklama şöyle;

“Çalışanlarımıza karantina merkezinde yapılan bugünkü test sonuçları negatif çıkmıştır. Karantina surecimiz tedbir amaçlı devam edecektir. Pozitif çalışanımızın da karantina otelinde gözlem sureci devam etmektedir. Surecin en başından itibaren sizinle her gelişmeyi sayfamız üzerinden paylaştık, lütfen bu konuyla ilgili konuşulan, dayanağı olmayan bilgilere itibar etmeyiniz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler dileriz.”

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