Kapatılan Mehmetçik Belediyesi'nden 13. Maaşlar ödendi

Mehmetçik Belediyesi’nde 13’üncü maaşlar, devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarıyla ödendi.

68 personel ile bölge halkına hizmet veren Mehmetçik Belediyesi, mali disiplin ve kendi öz kaynakları ile yatırım yapabilen bir belediye olarak ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde yedi personelini emekli çıkartarak toplamda 1,692,616.14 TL emeklilik ikramiyesi ödemesi yapan Mehmetçik Belediyesi, bu ödemeleri de kendi öz kaynaklarından gerçekleştirdi.

Bununla birlikte belediye sınırları içerisinde yer alan Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Kumyalı, Balalan ve Çayırova köylerindeki asfaltlama işlerine 4,947,111.04 TL; altyapı çalışmaları ve taş duvar işlerine 1,226,022.25 TL; Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadyumu yapımına 2,453,338.98 TL; Mehmetçik Atatürk Büstü yapımına 54,483.00 TL; Mehmetçik Festival alanı yapımına 430,422.74 TL ödeme yapıldı. Belediye öz kaynaklarından vatandaşlardan toplanan vergilerle toplamda 9,111,378.01 TL ödemeyle hayata geçirilen projeleri bitirerek bölge halkının hizmetine kazandırdı.

Sarıçizmeli: “Pandemi döneminde bile ciddi yatırımlar yaptık… Belediyenin banka borcu yok”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, geçen dört yılda mali disiplinin sağlanması, hizmet kalitesinin oluşturulması ve belediye personelinin ödemelerinin günü gününe yapılması konularında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu konularda başarıya ulaştıklarını söyledi.

Sarıçizmeli, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bölgeye belediye öz kaynaklarından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Günümüzde Mehmetçik Belediyesi’nin herhangi bir bankaya borcunun bulunmadığını belirten Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, aksine Mehmetçik Belediyesi’nin vadeli hesaplarında 5,842,419.04 Türk Lirası ve 5,893 Euro para bulunduğunu belirtti.

Mehmetçik Belediyesi ile birleştirilecek Büyükkonuk Belediyesinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu bildiklerini söyleyen Sarıçizmeli, özellikle personelin alacakları, esnafın ödemelerinin yapılması ve vatandaşlara hizmetlerin ulaştırılması ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını anlattı.

Sarıçizmeli, bu konularda büyük tecrübelerinin olduğunu daha önce bu gibi konularla karşılaştıklarını ve yaptıkları çalışmalar ile başarıya ulaştıklarını sözlerine ekledi.