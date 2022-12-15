  • BIST 5.197,23
  • Altın 1066.559
  • Dolar 18.6397
  • Euro 19.787
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kapatılan Mehmetçik Belediyesi'nden 13. Maaşlar ödendi

» »
Mehmetçik Belediyesi’nde 13’üncü maaşlar, devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarıyla ödendi.
Kapatılan Mehmetçik Belediyesi'nden 13. Maaşlar ödendi

Mehmetçik Belediyesi’nde 13’üncü maaşlar, devlet katkısı alınmadan belediyenin öz kaynaklarıyla ödendi.

68 personel ile bölge halkına hizmet veren Mehmetçik Belediyesi, mali disiplin ve kendi öz kaynakları ile yatırım yapabilen bir belediye olarak ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde yedi personelini emekli çıkartarak toplamda 1,692,616.14 TL emeklilik ikramiyesi ödemesi yapan Mehmetçik Belediyesi, bu ödemeleri de kendi öz kaynaklarından gerçekleştirdi.

Bununla birlikte belediye sınırları içerisinde yer alan Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Kumyalı, Balalan ve Çayırova köylerindeki asfaltlama işlerine 4,947,111.04 TL; altyapı çalışmaları ve taş duvar işlerine 1,226,022.25 TL; Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadyumu yapımına 2,453,338.98 TL; Mehmetçik Atatürk Büstü yapımına 54,483.00 TL; Mehmetçik Festival alanı yapımına 430,422.74 TL ödeme yapıldı. Belediye öz kaynaklarından vatandaşlardan toplanan vergilerle toplamda 9,111,378.01 TL ödemeyle hayata geçirilen projeleri bitirerek bölge halkının hizmetine kazandırdı.

Sarıçizmeli: “Pandemi döneminde bile ciddi yatırımlar yaptık… Belediyenin banka borcu yok”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, geçen dört yılda mali disiplinin sağlanması, hizmet kalitesinin oluşturulması ve belediye personelinin ödemelerinin günü gününe yapılması konularında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu konularda başarıya ulaştıklarını söyledi.

Sarıçizmeli, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bölgeye belediye öz kaynaklarından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Günümüzde Mehmetçik Belediyesi’nin herhangi bir bankaya borcunun bulunmadığını belirten Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, aksine Mehmetçik Belediyesi’nin vadeli hesaplarında 5,842,419.04 Türk Lirası ve 5,893 Euro para bulunduğunu belirtti.

Mehmetçik Belediyesi ile birleştirilecek Büyükkonuk Belediyesinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu bildiklerini söyleyen Sarıçizmeli, özellikle personelin alacakları, esnafın ödemelerinin yapılması ve vatandaşlara hizmetlerin ulaştırılması ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını anlattı.

Sarıçizmeli, bu konularda büyük tecrübelerinin olduğunu daha önce bu gibi konularla karşılaştıklarını ve yaptıkları çalışmalar ile başarıya ulaştıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hapiste Akıllanmadı! Yine Taciz Etti29 Kasım 2022 Salı 15:34
  • Sahtekarlık ile Para Temini27 Kasım 2022 Pazar 10:45
  • İskele Belediyesi Anı Ormanı’na Öğretmenler İçin Fidan Dikildi25 Kasım 2022 Cuma 11:16
  • Dikkat! İskele Polis Müdürlüğü telefonları devre dışı24 Kasım 2022 Perşembe 21:58
  • Sadıkoğlu, Öğretmenler Gününü Kutladı23 Kasım 2022 Çarşamba 17:49
  • Mahkeme Çebi hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi23 Kasım 2022 Çarşamba 13:14
  • ÖZTÜRK'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında yeni bir gelişme23 Kasım 2022 Çarşamba 12:06
  • İEZB’nin Eğitim Atağı Sürüyor22 Kasım 2022 Salı 20:43
  • Sadıkoğlu: “Sizler İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”22 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Kadınlar Üretiyor, Ürettikçe Güçleniyor!21 Kasım 2022 Pazartesi 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti