Kapatılan Sitelerinden Birinin BTHK Başkan Yardımcısına Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Son günlerde kapatılan sözde haber siteleri arasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Kapatılan sitelerden birinin, Bilişim ve Teknoloji Kurumu (BTHK) Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı’ya ait olduğu belirlendi. Tayfun Aydınlı, bu göreve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) tarafından atanmıştı.

Aydınlı’nın Akrabalığı ve İlişkileri

Tayfun Aydınlı’nın, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yakın akrabası olduğu ve göreve geldiği günden itibaren makamını ve devlet olanaklarını ailesinin malı gibi kullandığı iddia ediliyor. Aydınlı’nın Arıklı’nın sağ kolu olduğu ve ikilinin oldukça yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Tayfun Aydınlı’nın yönettiği diğer siteler arasında KTGB’nin yeni yapacağı künyesiz siteler de yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından hem Tayfun Aydınlı’nın hem de Erhan Arıklı’nın ne tür açıklamalar yapacağı merakla bekleniyor.