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Kapaz'da ölümlü kaza...

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Kapaz'da ölümlü kaza...
Mehmetçik-Sazlıköy arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında Sazlıköy’de sakin Hasan Deniz Özvolkan hayatını kaybetti…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, Mehmetçik-Sazlıköy anayolunun 1ile 2’inci kilometreleri arasında 75 yaşındaki Hüseyin Çoban’ın, yönetimindeki FR 649 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunda yaya olarak yürüyen Sazlıköy’de sakin 46 yaşındaki Hasan Deniz Özvolkan’a çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Deniz Özvolkan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Hüseyin Çoban ise tutuklandı…

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor….

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