Kapılar için gözler Cuma gününde!

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının önümüzdeki Cuma günü yeniden geçişlere açılması için ilkeler ve konunun özü hakkında prensipte bir anlaşma var olduğunun görüldü...

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının önümüzdeki Cuma günü yeniden geçişlere açılması için ilkeler ve konunun özü hakkında prensipte bir anlaşma var olduğunun görüldüğünü ve bunun yarın tamamlanacağını söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Kusios, bunları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar arasında dün gerçekleştirilen telekonferansla ilgili bir soruya yanıtında dile getirdi.

Pandemi öncesindeki duruma dönülecek…

Sınır kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte koronavirüs pandemisi öncesindeki duruma dönüleceğini dile getiren Kusios, tek farkın Covid-19’la ilgili gerekli belgelerin sunulması olacağına işaret etti.

Kusios, son detaylar üzerine anlaşamaya varılması ve sınır kapılarının Cuma günü yeniden faaliyet geçmesi için Olgun, Mavroyannis ve Spehar arasında yarın yeni bir telekonferans gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Kusios, sınır kapılarının yeniden açılması kararının koronavirüsle ilgili epidemiyolojik veriler temelinde alındığını, ancak bunun siyasi bir karar olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber Politis’te “Sınır Açılıyor”, Haravgi’de ise “Her Şey Yolunda Giderse Sınır Kapıları Cuma Günü Açılıyor” başlıklarıyla yer buldu.