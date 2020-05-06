Kapılar kapalı! “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir şey yapamam!”

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı, güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı, güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, Kıbrıs Cumhuriyeti ile kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının havalimanları ile eş zamanlı olarak açılacağını duyurdu.

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Prodromou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.