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"Kapılara ihtiyaç duymayacağımız bir çözüme ulaşmamızı dilerim"

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ programına telefonla bağlanarak değerlendirmede bulundu.
"Kapılara ihtiyaç duymayacağımız bir çözüme ulaşmamızı dilerim"

Sözcü Barış Burcu kapıların açılmasıyla ilgili, 3 buçuk yıl önce siyasi kararlar alındığını anımsatarak bu çalışmanın artık ete kemiğe büründüğünü ifade etti ve herkese hayırlı olmasını diledi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hem şahsi olarak hem de Cumhurbaşkanlığını seferber ederek 3 buçuk yıl önce girişimleri başlatılan söz konusu kapıların nihayetine vardırıldığını dile getirdi.

“3 buçuk yıl az bir zaman değil ancak geç olsun güç olmasın” diyen Burcu, “ahenk içinde çalışılması gereken bir süreçti. Hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ve BM’nin yapacağı işler vardı. Ancak geçmiş hükümete bağlı olarak birtakım gecikmeler yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Kapılar Cumhurbaşkanımız için değişmez gündem maddesiydi” diyen Barış Burcu, kapıların açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu dahil olmak üzere bazı bakanlara, komutanlara, bölgedeki üniversitelere ihalelere katılanlara, konuyu her zman gündemde tutan halka ve basına teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Barış Burcu, kapılara ihtiyaç duyulmayacak bir çözüme ulaşılmasını da temenni etti.

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