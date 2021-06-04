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Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş, en çok geçiş Kermiya'dan ...

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Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş
Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş, en çok geçiş Kermiya'dan ...

Polis Genel Müdürlüğü açıkladı.

İşte açıklama;

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmıştır.  

 Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında;  Güney’den Kuzey’e 1299 Giriş işlemi,  Kuzey’den Güney’e ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış  işlemi gerçekleşmiştir.   

GEÇİŞLERİN KARA GİRİŞ KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI

S/No

Kara Giriş Kapısı

GİRİŞ

(Güney’den Kuzey’e

ÇIKIŞ

(Kuzeyden Güney’e

1

Metehan -Kermiya  

525

1098

2

Ledra Palas

73

135

3

Lokmacı

171

117

4

Akyar

66

266

5

Derinya

63

43

6

Beyarmudu

226

485

7

Bostancı

82

158

8

Yeşilırmak

88

48

9

Aplıç

5

0

 

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