Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş, en çok geçiş Kermiya'dan ...

Polis Genel Müdürlüğü açıkladı.
İşte açıklama;
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılmıştır.
Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında; Güney’den Kuzey’e 1299 Giriş işlemi, Kuzey’den Güney’e ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleşmiştir.
GEÇİŞLERİN KARA GİRİŞ KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI
S/No
Kara Giriş Kapısı
GİRİŞ
(Güney’den Kuzey’e
ÇIKIŞ
(Kuzeyden Güney’e
1
Metehan -Kermiya
525
1098
2
Ledra Palas
73
135
3
Lokmacı
171
117
4
Akyar
66
266
5
Derinya
63
43
6
Beyarmudu
226
485
7
Bostancı
82
158
8
Yeşilırmak
88
48
9
Aplıç
5
0
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