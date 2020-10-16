  • BIST 1.192
  • Altın 486,466
  • Dolar 7,9120
  • Euro 9,2811
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5 yeni vaka açıklandı, Pilli güneye geçişler konusunda uyardı

''Kapılı'' Maraş' 18697 kişi ziyaret etti

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
''Kapılı'' Maraş' 18697 kişi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti. Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş, "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a ziyarette bulundu.

AA muhabirinin, yetkililerden edindiği bilgiye göre, dün akşam itibarıyla 18 bin 697 kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerine ziyarette bulundu. 46 yılın ardından bu tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, Kapalı Maraş'ın ziyarete açık kısımlarını gezerek, fotoğraf çektiriyor.

Maraş, hafta sonu daha fazla ziyaretçi tarafından ilgi görüyor, haftanın her günü 09.00-17.00'de ziyaret edilebiliyor. Başbakan Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." diye konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir." ifadelerini kullanmıştı.

İşte MARAŞ'tan görüntüler

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATCA cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi16 Ekim 2020 Cuma 16:44
  • Haftalık Gıda Analiz Sonuçları16 Ekim 2020 Cuma 16:43
  • Akıncı ve Erhürman birlikte yürüyecek16 Ekim 2020 Cuma 16:21
  • Büsküvütçü'den Tatar'a destek16 Ekim 2020 Cuma 16:13
  • ''Kapılı'' Maraş' 18697 kişi ziyaret etti16 Ekim 2020 Cuma 15:45
  • Tatar da Akıncı da Saat 11.00’de Oy Kullanacak16 Ekim 2020 Cuma 15:39
  • Meclis Genel Kurulu salı günü toplanıyor!16 Ekim 2020 Cuma 15:38
  • Savaşan:''‘Biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz yok''16 Ekim 2020 Cuma 15:34
  • Adil Gür:Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek16 Ekim 2020 Cuma 15:29
  • Ersin Tatar: "Mustafa Akıncı, Türkiye hakkında hoş olmayan şeyler söyleyecek.''16 Ekim 2020 Cuma 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti