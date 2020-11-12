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12.11.2020 12:26
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Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor (CANLI YAYIN)
MHA'dan Metin Ziya Güngör aktarıyor.
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