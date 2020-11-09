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Kapılı Maraş'a "Millet Bahçesi" yapılıyor, ihalesi Ankara'da açıldı...

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Kapılı Maraş'a "Millet Bahçesi" yapılıyor, ihalesi Ankara'da açıldı...
Kapılı Maraş'a "Millet Bahçesi" yapılıyor, ihalesi Ankara'da açıldı...

Kapılı Maraş'a "Millet Bahçesi" yapılıyor, ihalesi  Ankara'da açıldı...

Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da Kapalı Maraş’ta yapacağı piknik için bölgeye “Kıbrıs Millet Bahçesi” yapıldığı öğrenildi.

“Kıbrıs Millet Bahçesi”nin yapımının, Erdoğan ve Bahçeli ziyaretinin gerçekleşeceği 15 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması bekleniyor…

Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da Kapalı Maraş’ta yapacağı piknik için bölgeye “Kıbrıs Millet Bahçesi” yapıldığı öğrenildi. “Kıbrıs Millet Bahçesi”nin yapımının, Erdoğan ve Bahçeli ziyaretinin gerçekleşeceği 15 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması bekleniyor…

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, İhaleyi, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı şirketinin aldığı öğrenildi.

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