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Kapılı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi, işte yeni saatler

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Kapılı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi, işte yeni saatler
Kapılı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi, işte yeni saatler

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde yaya ziyaretine açılan bölümündeki duyurulan ziyaret saatleri (09.00 – 17.00), 8 Haziran tarihinden itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00 – 20.00 saatleri arasında uygulanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Uygulama devamlılığının ve geliştirilmesinin kurallara uyulması ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

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