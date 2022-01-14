Kapılı Maraş'ta hırsızlık! 4 tutuklu!

2021 yılı içerisinde Gazimağusa’da birinci derecede askeri yasak bölge olan kapalı Maraş içerisinden birçok tarihlerde birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kabloları sirkat ettikleri iddiasıyla C.G, T. G, C.Ö ve H.K 12.01.22 tarihinde tutuklanarak 13.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

2021 yılı içerisinde Gazimağusa’da birinci derecede askeri yasak bölge olan kapalı Maraş içerisinden birçok tarihlerde birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kabloları sirkat ettikleri iddiasıyla C.G, T. G, C.Ö ve H.K 12.01.22 tarihinde tutuklanarak 13.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Cafer Erenköylü ’yü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2021 yılı içerisinde, birinci derecede askeri yasak bölge olan kapalı Maraş bölgesinden birçok tarihlerde, birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kablolarının sirkat edilmesiyle ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen tahkikat sonucunda mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 1’ in ikametgâhında yapılan aramada kapalı Maraş içerisinden sirkat edildiğine inanılan çeşitli çeşme, bir adet Rumca yazılı tabela, eski bir buzdolabı, çok miktarda elektrik kablosu ve elektrik trafosuna ait olduğu sanılan parçalar bulunarak emare alındığını, zanlı 2’nin ikametgâhındaki aramada ayni yerden alındığı düşünülen 2 adet eski kola kasası ve içerisinde muhtelif eşyalar bulunan tahta bir sandık bulunarak emare alındığını, zanlı 3’ ün ikametgâhındaki aramada ise yine ayni yerden sirkat edildiği düşünülen bir adet insan motifli oval Haç, 2 adet eski avize, bazı araba plakaları, 2 adet tabela, eski çeşme vanaları, Rumca hikâye kitapları, bir miktar elektrik kablosu, 1 adet eski elektrik sobası ve 1 adet detektör bulunarak emare alındığını belirten tanık polis yapılan soruşturma esnasında zanlı 4’ün geçtiğimiz aylar içerisinde muhtelif hurdacılara 150 kilo civarında bakır kablo sattığının tespit edilmesiyle zanlı 4’ün de mesele ile ilgili sorgulandığını, mandırasında ve ikametgâhında yapılan aramada birçok elektrik kablosunun bulunarak emare alındığını ve bunlarla ilgili araştırmanın da yapılacağını söyledi.

Zanlı 4’ün satmış olduğu bakır kablolarla ilgili açıklayıcı izahat ve beyanda bulunmaması üzerine tüm zanlıların tutuklandığını söyleyen tanık, zanlı 1,2 ve 3’ün birer gönüllü ifade verdiğini, zanlı 1 dışında diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediğini, tasarruflarında bulunan eşyaları sağdan soldan, yol kenarlarından ve deniz sahilinde, bir kısmını da evlerinde bulduklarına dair beyanlarda bulunduklarına dikkat çeken tanık, soruşturmanın çok yönlü olarak yapılması gerektiğini belirterek zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.