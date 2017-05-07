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Kapısı olmayan araçtan düştü: 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi tutuklandı

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Kapısı olmayan araçtan düştü: 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi tutuklandı
Kapısı olmayan araçtan düşen otostopçu ağır yaralanırken, araç sürücüsü ise tutuklandı...

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza geçtiğimiz gün saat 13:40 sıralarında, Dikmen yolu ile Lefkoşa-Girne anayolu arasında bulunan, yapım aşamasındaki çevre yolunda meydana geldi.

34 yaşındaki Turan Enterli, kapısı ve yolcu taşıma kapasitesi olmayan MS 794 plakalı van araç ile seyrettiği sırada otostop yapan 34 yaşındaki Nijerya uyruklu Chritopher Pam Sha’yı araca alarak, arka kısmında ayakta seyahat etmesini sağladı. Araç seyir halinde iken Chritopher Pam Sha araçtan düşerek ağır yaralandı.

Chritopher Pam Sha kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Turan Enterli tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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