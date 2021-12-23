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Kapıyı Kırıp Para ve Telefon Çaldılar

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kapıyı Kırıp Para ve Telefon Çaldılar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

22.12.2021 tarihinde, 03:45 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren  telefon satışı yapan bir işyerinin giriş kapısı hasara uğratılarak açılmış ve işyeri içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam değerleri  10.295 ABD Doları olan muhtelif markalardaki 36 adet cep telefonu çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-19), Ercan Havalimanında yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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