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Kapıyı zorlayıp eve girdi...Makasla tehdit edip hırsızlık yaptı

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Kapıyı zorlayıp eve girdi...Makasla tehdit edip hırsızlık yaptı
Kapıyı zorlayıp eve girdi...Makasla tehdit edip hırsızlık yaptı

 Çatalköy’de meydana gelen “Soygun, Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Peeran Ditta dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 25 Mart 2021 tarihinde saat 12.30 raddelerinde zanlı, Çatalköy'de İngiliz uyruklu L.T.’nin (K-74) ikametgâh kapısını çalarak, kapının hafif bir şekilde açılmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının hafif açılan kapıyı zorlayıp ikametgâh içerisine giriş yaptığını, L.T.’yi kolundan tutup para istediğini açıkladı. Polis, L.T.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine zanlının ikametgâhtan almış olduğu makası gösterip, kadına doğru sallayarak yatak odasında muhafaza ettiği 2.020 Sterlin parayı sirkat edip, L.T.’yi yatak odasına kilitleyerek ikametgâhtan çıkış yaptığını ifade etti. Polis memuru, zanlının yine 25 Mart 2021 tarihinde Çatalköy’de 12.30-13.15 saatleri arasında İngiliz uyruklu L.H.’ye ait (K-57) ikametgâhın batıya bakan giriş kapısını kapı yanındaki pencere içerisine bırakılan anahtar ile açarak ikametgâh içerisine girip mutfak kısmındaki masa üzerinde bulunan bayan çantası içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit para ve toplam değerleri 6.500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ederek ikametgâhtan çıkış yaptığını aktardı. Polis memuru, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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