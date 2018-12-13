  • BIST 91.387
  • Altın 213,528
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0564
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

"Kaplıca Talassoterapi" nedir?

» »
DAÜ Bilimsel Sağlık Programında “Kaplıca Talassoterapi” konusu irdelendi
"Kaplıca Talassoterapi" nedir?

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programının bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle oldu. Program kapsamında “Kaplıca Talassoterapi” konusu irdelendi.

48189117_782558248747338_1852843058928812032_n.jpg

 

Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji denildiği zaman akla gelmesi gereken şeyin kaplıca tedavileri ya da termal tedaviler olması gerektiğini bildirerek, “Bunlar tarihsel, geleneksel ama günümüzde de yer alan bir tedavi yöntemidir. Tedavide termal, mineralli sular kullanılıyor” diye konuştu.

 

Prof. Dr. Karagülle, “Bunlar hidro tarafıdır, klimatoloji tarafı da iklimin sağlık amaçlı kullanımı şeklinde ifade edilebilir.” dedi. Deniz iklimi açısından Kıbrıs’ın büyük olanaklara sahip olduğunu bildiren Prof. Dr. Karagülle, bunun yanında yayla ikliminin, orman ikliminin örnek verilebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Karagülle, kaplıca tedavi yönteminin sadece hastaların tedavi olması amaçlı değil, hastalık öncesinde yani prevansiyon, dinlenme ya da rehabilitasyon amaçlı da kullanılabileceğini söyledi.

 

Prof. Dr. Karagülle, “Kaplıcalarda bulunan kükürtlü, karbondioksitli ve tuzlu sular bizim özel dediğimiz sulardır ve bu içerikleri nedeniyle farklı farklı yararları vardır. Örneğin, karbondioksitli su kardiyovasküler demektir. Bu da kalp fonksiyonları ile damar fonksiyonlarına iyi gelir. Bir mineralli suda insan vücudunda ne kadar mineral varsa hepsi mevcuttur. Gerek soluyarak, gerek içerek, gerek ise cilt üzerinden bu mineralleri alıyoruz. Bu minerallerin destek olarak alınması cilt üzerinde, immün sistem ve sinir sistemi üzerinde etkileri vardır” açıklamalarında bulundu.

 

Yunanca’dan gelen “talasso” kelimesinin anlamının deniz tedavisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karagülle, “Günümüz hidroklimatoloji tıbbında aslında deniz ortamının tedavi amaçlı kullanımı anlatılır. Deniz tedavisi sadece denizle ilgili değildir aynı zamanda güneş, kum ile hatta deniz yosunu, kısaca deniz ortamının kullanımı ile de ilgilidir” dedi.

 

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 14 Aralık 2018 Cuma günü, 18:00 – 18:45 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörlüğü: “Tüm aktörlerin imar planı çalışmalarına destek vermeleri gerektiğini düşünüyoruz”07 Aralık 2018 Cuma 15:20
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatacak07 Aralık 2018 Cuma 12:55
  • DAÜ de Cuma gününü tatil verdi06 Aralık 2018 Perşembe 22:46
  • DAÜ de tatil verdi!05 Aralık 2018 Çarşamba 23:21
  • DAÜ Kent-AG, ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon ve ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor05 Aralık 2018 Çarşamba 15:10
  • DAÜ yabancı diller ve ingilizce hazırlık okulu’ndan yaşlılara ziyaret05 Aralık 2018 Çarşamba 14:55
  • DAÜ Cup Of Natıon Basketball 2018 Başladı04 Aralık 2018 Salı 16:50
  • DAÜ'den büyük başarı!04 Aralık 2018 Salı 16:40
  • DAÜ IEEE Robot Takımı Robotex 2018 yarışması’nda birinci oldu04 Aralık 2018 Salı 15:50
  • DAÜ, Engelli dostu kampüsünü geliştiriyor04 Aralık 2018 Salı 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti