"Kaplıca Talassoterapi" nedir?

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programının bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle oldu. Program kapsamında “Kaplıca Talassoterapi” konusu irdelendi.

Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji denildiği zaman akla gelmesi gereken şeyin kaplıca tedavileri ya da termal tedaviler olması gerektiğini bildirerek, “Bunlar tarihsel, geleneksel ama günümüzde de yer alan bir tedavi yöntemidir. Tedavide termal, mineralli sular kullanılıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Karagülle, “Bunlar hidro tarafıdır, klimatoloji tarafı da iklimin sağlık amaçlı kullanımı şeklinde ifade edilebilir.” dedi. Deniz iklimi açısından Kıbrıs’ın büyük olanaklara sahip olduğunu bildiren Prof. Dr. Karagülle, bunun yanında yayla ikliminin, orman ikliminin örnek verilebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Karagülle, kaplıca tedavi yönteminin sadece hastaların tedavi olması amaçlı değil, hastalık öncesinde yani prevansiyon, dinlenme ya da rehabilitasyon amaçlı da kullanılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Karagülle, “Kaplıcalarda bulunan kükürtlü, karbondioksitli ve tuzlu sular bizim özel dediğimiz sulardır ve bu içerikleri nedeniyle farklı farklı yararları vardır. Örneğin, karbondioksitli su kardiyovasküler demektir. Bu da kalp fonksiyonları ile damar fonksiyonlarına iyi gelir. Bir mineralli suda insan vücudunda ne kadar mineral varsa hepsi mevcuttur. Gerek soluyarak, gerek içerek, gerek ise cilt üzerinden bu mineralleri alıyoruz. Bu minerallerin destek olarak alınması cilt üzerinde, immün sistem ve sinir sistemi üzerinde etkileri vardır” açıklamalarında bulundu.

Yunanca’dan gelen “talasso” kelimesinin anlamının deniz tedavisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karagülle, “Günümüz hidroklimatoloji tıbbında aslında deniz ortamının tedavi amaçlı kullanımı anlatılır. Deniz tedavisi sadece denizle ilgili değildir aynı zamanda güneş, kum ile hatta deniz yosunu, kısaca deniz ortamının kullanımı ile de ilgilidir” dedi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 14 Aralık 2018 Cuma günü, 18:00 – 18:45 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.