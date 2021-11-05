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Kaplumbağaları Koruma Derneği İle KKTurkcell Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi

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Kaplumbağaları Koruma Derneği İle Kuzey Kıbrıs Turkcell Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi
Kaplumbağaları Koruma Derneği İle KKTurkcell Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi

 Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği arasında “Kaplumbağalar Korumamız Altında” sloganıyla yıllardır devam eden iş birliği protokolü yenilendi. 

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında kaplumbağaların korunması ve çevre alanında yıllardır sürdürülen iş birliğinin bu yıl da devam edeceği duyuruldu. 

Protokolü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, imza töreninde yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağa Koruma Derneği arasında süren iş birliğini devam ettirerek daha da ilerilere taşıma amacında olduklarını söyledi. Kaplumbağaların, korunması ve ülke açısından önemine değinen Küçüközdemir, “Kaplumbağalar korumamız altında” sloganıyla yıllardır devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço da açıklamasında, kaplumbağaların korunması için yıllardır çalışmalar yaptıklarını aktararak, her yıl adaya bu amaçla onlarca öğrencinin geldiğini belirtti. Akdeniz sahillerinin yumurtlamanın en fazla olduğu sahiller olduğuna işaret eden Keço, kaplumbağaları gözlemeye devam edeceklerini ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğinden duydukları mutluluğu ifade etti.

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