Kaplumbağasını gezdirerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına 400 avro ceza

Covid-19 salgını nedeniyle haftalardır sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’da, bir kadına kaplumbağasını yürüyüşe çıkardığı için 400 avro (3 bin 10 lira) ceza kesildi.60 yaşındaki bir kadın, pazartesi günü başkent Roma’da kaplumbağasını dışarı çıkardığında polis tarafından durduruldu. Polis, “Neden dışarıdasınız” diye sorunca, “Kaplumbağamı yürüyüşe çıkardım” yanıtını veren kadına para cezası kesti.

Kadın, her ne kadar bir kaplumbağanın da köpekler kadar egzersize ve güneş ışığına ihtiyacı olduğunu, dışarı çıkarılması gerektiğini söylese de polisi ikna edemedi. Köpek gezdirmeye izin verildiğini anımsatan polis, kaplumbağalar için böyle bir ayrıcalığın tanınmadığını söyledi.

Basında, kaplumbağaların, ‘son derece ağır hareket ettiğine’ dolayısıyla sahiplerinin bir köpeğinkinden daha uzun süreyi dışarıda geçirmelerine neden olduklarına gönderme yapılarak, bu nedenle gezdirilmelerine izin çıkmadığına dair esprili haberler yayınlandı.

Kadının eve yollandığı, cezayı beş gün içinde ödemesi halinde tutarın 280 avroya (2 bin 107 lira) düşeceği açıklandı.

21 bin 645 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da, sokağa çıkanlar özel bir form doldurup gerekçesini beyan etmek zorunda. Paskalya bayramının kutlandığı hafta sonu, 14 bin kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.