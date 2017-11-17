“Kapsamlı çözüm olmadan ara çözümler söz konusu değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “kapsamlı çözüm olmadan, ara çözümler olması söz konusu değil” dedi, Politis bu sözleri “kelime oyunu” olarak niteledi.

Gazete haberi “Kelime Oyunu… Başkan: Ara Çözüm Değil, Bazı Konuların Çözümü… Başkan Anastasiadis Akıncı’nın, BM’nin ‘Stratejik Anlaşma’ Düşüncesiyle İlgili Açıklamasını Yorumlarken Askıda Kalanlar Görüşülmeden Önce Bazı Anahtar-Konuların Çözümüne İtirazı Olmadığını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Anastasiadis, “Akıncı’nın, uluslararası toplumun ‘stratejik çerçeve anlaşması ve nihai bir müzakere aşaması çabası düşündüğü açıklamasını” yorumlarken bazı ara çözümleri ihtimal dışı bıraktı. Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin, (Crans Montana’da ortaya ) öncelik olarak belirlediği konuların çözümünden sonra, (çözüm) planının Kıbrıslı Türlerin ve Rumların onayına sunulmasından önce, askıda kalan konuların halli için de yapılması gereken birçok iş olduğunu doğruladı.

Gazete Anastasaidis’in bu şekilde, “bir stratejik çerçeve başarılmasına -(gazetenin ifadesiyle) Crans Montana’nın hedefi de buydu- itiraz etmemekle birlikte Rum tarafının, böyle bir şeyin (stratejik çerçeve) ara çözüm addedilebileceği düşüncesinde olmadığını açıkça ortaya koymak istediğini” yazdı.

Habere göre Anastasiadis, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum tarafında “ara anlaşma” olarak değerlendirilen stratejik çerçeve açıklamasıyla ilgili sorusuna karşılık “Sayın Akıncı’nın söyledikleri Kıbrıs Türk tezleridir, bizimkiler değil” dedi.

Rum muhalefetinin, Akıncı’nın sözlerinin stratejik anlaşma hedefiyle örtüştüğü tezini yorumlamaya davet ettiği ve arada fark olup olmadığını sorduğu Anastasiadis “Elbette var” dedi ve şunları kaydetti:

“Farklı bir şey söylemiyorum. İstediğimiz, öncelikle uluslararası hukuka, ikinci olarak da -bir o kadar önemli-Avrupa müktesebatına uyumlu kapsamlı bir nihai anlaşmadır. Genel Sekreter’in gündeme getirdiği bazı konuların çözümü, öncelikle ve her şeyin üzerinde olan; garantilerin, müdahale haklarının ve işgal askerinin çekilmesi ve nihai karar verici olacak halkın önüne bir çözüm koymaya hazır olmak için göğüslememiz gereken daha birçok diğer konu ile karıştırılmasın.”

Gazete Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin taraflardan, bir stratejik anlaşma çerçevesi oluşturma ihtimalini araştırmasını istediği düşüncesine atıfta bulunduğuna ve bunun olması halinde, çerçevenin tamamlanabilmesi için süresi belirlenmiş müzakereler yapılabileceğini eklediğine dikkat çekti.

“ANASTASİADİS YALAN SÖYLÜYOR”

Gazete devamla Rum başkan adaylarından Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın da, ara çözümü kabul ettiğini yalanlayan Anastasiadis’i yalan söylemekle suçladığını yazdı.

Habere göre Lillikas Anastasiadis’in yaz döneminde Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmenin tutanağını hatırlattı ve tutanakta, (Anastasiadis’in) stratejik ara çözüm için Crans Montana’ya gittiğini söylediğine işaret etti.

Fileleftheros Lillikas’ın açıklamasını “Başkan Anastasiadis Gerçeği Gizliyor” başlığıyla aktardı.

“AKINCI İLE DERHAL GÖRÜŞME TALEP EDECEĞİM”

Gazete “Malas: M. Akıncı İle Derhal Görüşme Talep Edeceğim” başlıklı haberinde ise Rum Başkan adaylarından Stavros Malas’ın, seçilmesi halinde Kıbrıs sorununda yapacaklarıyla ilgili vaatlerini dün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığını, basın toplantısında yanında Tumazos Çelebis’in de bulunduğunu yazdı.

Habere göre seçilirse, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak için şart koştuğu; müzakerelerin yeniden başlamasını talep etmek için ön hazırlık maksadı ile Cumhurbaşkanı Akıncı ile derhal görüşme talep edeceğini söyleyen Malas diğer vaatlerini şöyle sıraladı:

“Prosedürün Kıbrıs aidiyetinde kaldığının yeniden teyit edilmesini isteyeceğim. Genel Sekreter’in, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği tezini koşulsuz kabul edeceğim ve Kıbrıs Türk liderliğinden de aynısını yapmasını isteyeceğim.

Bu, mevcut yakınlaşmaların, Guterres çerçevesinin ve Çözümün Uygulanması Mekanizması’nın korunması anlamına gelir. Guterres çerçevesinin, Garanti Antlaşması’nı ve müdahale hakkını kaldırdığını, Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesini talep ettiğini hatırlatırım. Mekanizma da uygulama sorumluluğunu BM’ye veriyor, garantör güçleri hariç tutuyor ve onlara sadece danışmanlık rolü veriyor.

Genel Sekreter’in de belirlediği ve yapmamızı istediği gibi iç yönlerin geriye kalan ana meselelerini birbiriyle bağlantılı şekilde görüşeceğim. Bunlarda sonuca varılırsa Kıbrıs sorununa, uzlaşılmış iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde kapsamlı çözüm yolu da açılır.

Bizi gelecek birleştiriyor. Gelecek de seçim kampanyası maksatlı belirlenemez. Müzakerelerden kaçmam söz konusu değildir. Aksine, BM Genel Sekreteri’nin, AB’nin, İngiltere’nin ve Yunanistan’ın çözümün ilk günü itibarıyla garantilere ve müdahale haklarına son verilmesine olan desteğini değerlendireceğim.”

Alithia “Başkan Anastasiadis: Kapsamlı Çözüm, Kesinlikle Ara Çözümler Değil … Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın Yaptığı Açıklamalara Cevap” başlığını attı, Fileleftheros da haberi “Akıncı’nın Tezleri, Bizim Değil” başlığıyla aktardı.