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'Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs'taki Teknik Komiteler' adlı İki-Toplumlu Araştırma Projesi uygulanmaya başladı

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs'taki Teknik Komiteler' adlı İki-Toplumlu Araştırma Projesi uygulanmaya başladı.
'Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs'taki Teknik Komiteler' adlı İki-Toplumlu Araştırma Projesi uygulanmaya başladı

Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM) ve İnsan Hakları Platformu (IHP), 18 Mart 2023'de Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs'taki Teknik Komiteler' başlıklı projelerine başladı.

Üç yıl sürecek proje, "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplum liderleri tarafından insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak üzere kurulan" 12 farklı alandaki iki toplumlu Teknik Komitelere odaklanıyor.

ICLAIM ve İHP'den yapılan açıklamaya göre,  araştırma projesinin amacı, on yılı aşkın bir süredir Kıbrıs'ta faaliyet gösteren 12 farklı iki toplumlu Teknik Komitenin işleyişi ve etkililiği hakkında bilgi üretmek ve dersler çıkarmak.

Açıklamada proje şöyle anlatıldı:

"Bunun ışığında proje (a) komitelerin ne yaptıklarına ve nasıl çalıştıklarına dair daha iyi bir anlayış geliştirmeyi; (b) çalışmalarının hak temelli yaklaşımları, toplumsal cinsiyet eşitliğini, erişilebilirliği, ekolojiyi ve gençliğin güçlendirilmesini ana akım haline getirip getirmediğini ve eğer getirmişse, bunu nasıl sağladığını araştırmayı; (c) Kıbrıslıları etkileyen günlük sorunlara yanıt vermede başarılı olup olmadıklarını değerlendirmeyi; (d) başarılı barış inşası kurumları olup olmadıklarını incelemeyi hedefliyor.

Araştırma metodolojik olarak teorik araştırma, bir dizi görüşme ve odak grupları ve anketlerin kullanılması yoluyla yapılacak.

Proje, Komitelerin ve sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle daha etkin bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla sivil toplum örgütlerinin Teknik Komiteler konusunda eğitilmesini de içerecek. Araştırma sonuçları, ilgili paydaşlarla yapılan faaliyetler ve yılda iki kez yayınlanan haber bültenleri aracılığıyla yaygınlaştırılacak."

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