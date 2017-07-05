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Kaptan: “Hükümet panik içinde vatandaşlık dağıtıyor”

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Kaptan: “Hükümet panik içinde vatandaşlık dağıtıyor”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP-DP hükümetinin “beceriksizliği ve vizyonsuzluğu ile halka yaşattıklarının faturasını, sandıkta ödeyeceğini bildiği için binlerce vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini” savundu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada  DPÖ verilerine göre son altı aydaki hayat pahalılığı yüzde 7,68 olurken, özelde çalışanların açlık sınırının çok altında maaşlara çalıştırıldığını ve buna karşı hiçbir tedbir alınmadığını ileri sürdü.

Kaptan, kullanılmaz hale gelen yollardan dolayı trafik kazalarının arttığını ve birçok insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Geçen hafta sonu çıkan iki orman yangınında yaklaşık 4 bin 600 dönümden fazla alanın yok olduğunu vurgulayan Kaptan, “Yangın helikopteri kiralamak veya almak ve yolları tamir etmek için bütçe ayırmayan Hükümet, Mercedes almaya ve pervasızca özel yurt dışı ziyaretlere bütçe ayırabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Tüm bunları izleyen halkın hesap gününü beklediğini ileri süren Kaptan, hükümetin bunu bildiği ve kendi halkından umudunu kestiği için panik içinde vatandaşlık dağıttığını savundu.

“NÜFUS YAPISINI DEĞİŞTİREREK HALKIN İRADESİNİ İPOTEK ALMAK EN BÜYÜK SUÇ”

Kaptan, “Kendi nüfus yapısını değiştirerek halkının iradesini ipotek altına almaya çalışmak bir hükümetin halkına karşı işleyebileceği en büyük suçtur” dedi.

Kaptan, UBP-DP hükümetinden, ülkeye daha fazla zarar vermeden yanlış kararlarından geri dönmesini talep ederken, muhalefeti de göreve çağırdı.

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