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Kaptan Kirk'ün gerçek uzay macerası bugün başlıyor

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Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, kült film Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'i uzaya gönderiyor.
Kaptan Kirk'ün gerçek uzay macerası bugün başlıyor

Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, kült film Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'i uzaya gönderiyor. Dün yapılması planlanan uçuş, hava durumu nedeniyle bugün gerçekleşecek.

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğuna başlıyor.

12 Ekim'de yapılması planlanan uçuş, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 13 Ekim'e ertelenmişti.

Blue Origin'in New Shepard roketi,  Teksas'ın  Van Horn bölgesinden fırlatılacak. 

Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıkacak.

Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenleyeceği 2'nci insanlı uçuşa katılacak olan Shatner'e 3 kişi daha eşlik edecek.

Bu uçuşla, uzaya çıkan en yaşlı insan ünvanını Kaptan Kirk’e hayat veren 90 yaşındaki William Shatner alacak.

Kaptan Kirk'ün uzay heyecanı

Film stüdyolarında uzaydaki düşmanları alt eden Shatner heyecanını "Uzun zamandır uzay hakkında bir şeylerden haberdarım. Şimdi kendi gözlerimle şahit olma fırsatı buluyorum. Ne harika bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Blue Origin, misyon ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers ve eski bir NASA mühendisi ve bir yazılım şirketinin kurucu ortağının da uçuşta yer alacağını duyurdu.

Shatner 2013'te Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini kendisinden para istemesi nedeniyle geri çevirmişti.

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