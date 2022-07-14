  • BIST 2.408,08
  • Altın 970.228
  • Dolar 17.4572
  • Euro 17.4978
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACovid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı

Kaptan Salel: Bilen yapar, bilmeyen bakar

» »
Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt geldi...
Kaptan Salel: Bilen yapar, bilmeyen bakar

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıtı getiren ‘CANKA’ isimli geminin kaptanı Murat Salel, “Ekibimle birlikte zorlu bir görevi daha tamamladık... Ne demişler bilen yapar, bilmeyen bakar.” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’ne dün yaklaşık 13 bin ton yakıtı getiren ‘CANKA’ isimli geminin kaptanı Murat Salel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

“Günlerdir dillerde olan o meşhur gemimiz geldi” diyen Salel, yoğun ve yorucu bir çalışmanın ardından güvenli şekilde gemiyi bağladığını ve yakıt tahliyesinin başladığını kaydetti.

Salel, “Ekibimle birlikte zorlu bir görevi daha tamamladık... Ne demişler bilen yapar, bilmeyen bakar” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yaptığı açıklamada, yakıtın güvenli bir şekilde takliyesinin başladığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teknecik'e yakıt tahliye ediliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:23
  • Son dakika! İşte Üst Kurul kararları13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:18
  • Gardiyanoğlu: Yapılan hataları el birliği ile düzelteceğiz13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:22
  • Çatalköy - Girne Anayolu'nda korkutan kaza!13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:13
  • Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezleri13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:32
  • Doktorları açıkladı: KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun bilinci açık ve sohbet edebiliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:35
  • Döviz kurlarında gün sonu rakamları...13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
  • Bir haftada 2 bin 776 vaka, 2 ölüm13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:41
  • Yakıt ikmali, 'Lefkoşa FIR hattı' içerisinde yapıldı!13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:35
  • Hükümete toplantı çağrısı!13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti