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KAR-İŞ 12 Maddelik Taleplerini Açıkladı… Muhalefet Eylemcilerle Görüşüyor

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KAR-İŞ 12 Maddelik Taleplerini Açıkladı Muhalefet Eylemcilerle Görüşüyor
KAR-İŞ 12 Maddelik Taleplerini Açıkladı… Muhalefet Eylemcilerle Görüşüyor

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ) Meclis önündeki eylemi sürerken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve bazı milletvekilleri eylemcilerle görüşmek üzere yanlarına geldi.

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, basına 12 maddelik taleplerini de içeren basın açıklamasını okudu. Pandemi nedeniyle çalışamayan üyelerinin 1 Eylül’e kadar ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından yapılmasını isteyen Gece, işletmelerin gelir vergisinden muaf tutulmasını talep etti. Fonsuz akaryakıt, uygun kredi imkanı sağlanması ve yeni T izni verilmemesi de KAR-İŞ’in istekleri arasında.

Daha sonra eylemciler, yetkililerle görüşmek üzere Meclis önünde bekleyişe geçti.

Bu arada eyleme katılan otobüslerden üçü Meclis’in dış bahçe kapısı yakınına park edildi. Polis eylem nedeniyle Meclis etrafında geniş önlem aldı.

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