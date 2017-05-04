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Kar-İş araçlı eyleme başladı!

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Kar-İş araçlı eyleme başladı!
Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesinin uygulamaya konmaması gerekçesiyle sürdürdüğü eylemlere ek olarak bugün Cumhuriyet Meclisi ve Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem yapıyor.

Eylem şu sıralar tüm ilçelerden gelen üyelerin katılımıyla başladı.

Kar-İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İzin Kurulu tarafından toplu yolcu tarifelerine yapılan yüzde 26.5’lik zammın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmediği için uygulanmaya konmadığı gerekçesiyle 2 Mayıs’ta  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını, dün sivil yolcu taşımacılığını, bugünden itibaren de özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurdu.

Kar-İş, 17 bine yakın öğrencinin taşımacılığını yapıyor.

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