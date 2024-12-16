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Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Otobüs kapılarına kaynak yapılıyor

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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) hafta sonu UKÜ’ye ait körüklü bir otobüste yangın çıktığını hatırlatarak, yangın sırasında tahliye için yeterli çıkış kapısı bulunmamasının toplu ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu.
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Otobüs kapılarına kaynak yapılıyor

 Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, otobüste çıkan yangın sonrası," geçmiş olsun" dileklerini iletti.  

 Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Topaloğlu, çift kapılı büyük otobüslerin acil çıkış kapılarının kaynak yapılmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, yangın sırasında tahliye için yeterli çıkış kapısı bulunmamasının toplu ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

 Topaloğlu, açıklamasında “Bu otobüsün iki çıkış kapısı olmasaydı, yolcular tahliye edilemezdi. Acil çıkış kapıları, orijinal tasarımlara uygun olarak bırakılmalı. Araç muayenelerinde bu uygulamanın yapılmasına izin verilmesi kabul edilemez. Körüklü araçlarda camlar açılmadığı için yangın sırasında duman zehirlenmesi gibi tehlikeler de artıyor. Bu durum özellikle öğrenci servisi olarak kullanılan araçlarda daha da büyük bir risk teşkil ediyor.” ifadelerine yer verdi.

 Topaloğlu, Avrupa standartlarına uygun güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini vurgulayarak, ilgili bakanlıkların konuyu ivedilikle ele alması çağrısında bulundu.

 Topaloğlu, "Bu uygulama düzeltilmezse, olası bir felaket durumunda bunun sorumluluğunu kimse üstlenemez." ifadelerini kullandı.   

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