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Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Toplu taşıma saatlerini genişletmeye hazırız

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşıma çalışma saatlerinin genişletilmesi konusunda belediyelerle her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Toplu taşıma saatlerini genişletmeye hazırız

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Girne’de meydana gelen trafik kazasının ardından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, kentte toplu taşımanın yetersiz olduğuna dair açıklamalarına yanıt veren Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile bu konuda istişarelerde bulunduklarını ve toplu taşımanın hizmet saatlerini esnetebileceklerini söyledi.

-“Toplu taşımanın önemi daha iyi anlaşılıyor”

Özellikle, trafik kazalarının ardından toplu taşımanın öneminin bir kez daha gündeme geldiğini vurgulayan Topaloğlu, bu sistemin şehir içi trafiği azaltmada, çevreyi korumada ve vatandaşların güvenli ulaşım sağlamasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Topaloğlu, “Her belediye ile iş birliğine açığız. Trafik sorunlarının çözümünde toplu taşımanın daha etkin kullanılması gerektiğine inanıyoruz.” diyerek, yetkilileri bu konuda ortak hareket etmeye çağırdı.

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